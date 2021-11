Catania, carabinieri dalle scuole alle stalle

CATANIA – I carabinieri di Catania con il supporto dei cani antidroga e dell’Asp hanno svolto un vasto servizio di controllo in strada ma anche all’interno di alcune scuole.

Durante un’ispezione in una stalla in via Castromarino hanno trovato un cavallo: era in apparenti buone condizioni, ma mancavano sia le comunicazioni da effettuarsi al Servizio veterinario competente, sia il codice aziendale dell’allevamento.

L’animale è stato trasportato in un’idonea struttura, mentre per il proprietario della stalla, un 46enne, sono scattate multe per un importo complessivo di 14.026 euro.