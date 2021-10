VITTORIA – Un ragazzo di 16 anni è stato fermato dalla Polizia come indiziato di tentativo di omicidio dopo che durante una lite per futili motivi ha aggredito il padre colpendolo alla testa con una spranga di metallo. L’uomo è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. La dinamica dell’accaduto è stata ricostruita dalla Squadra mobile.