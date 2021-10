Rinviata Catania-Vibonese

Richiesta accolta. La Lega Pro ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di Catania-Vibonese, gara in programma domenica al Massimino e valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie C.

“La Lega – si legge nel comunicato – in relazione all’emergenza maltempo che ha colpito duramente la città di Catania, preso atto dell’istanza presentata dalla società Catania, preso atto del nulla osta della società Vibonese, dispone che la gara Catania-Vibonese, in programma domenica 31 ottobre 2021 presso lo Stadio “Angelo Massimino” di Catania, venga rinviata a data da destinarsi”.