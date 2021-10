Sulla Sicilia il ciclone mediterraneo, folgorato un uomo a Siracusa

Arrivano i temporali in Sicilia. Dopo un sabato di relativa tregua, entro fine giornata arriverà la parte avanzata di una perturbazione collegata a un insidioso vortice mediterraneo, con primi effetti proprio sull’Isola, come confermano i meteorologi di 3bmeteo.com.

“Tra domenica e martedì il ciclone mediterraneo si sposterà sul Mar di Sicilia, quindi sul Mar Ionio, portando condizioni di maltempo su gran parte del Sud Italia. Piogge e temporali anche di forte intensità potranno colpire soprattutto Calabria e Sicilia. Attenzione particolare ai versanti ionici, dal Siracusano al Catanese e al Messinese. Il tutto accompagnato da burrasche di scirocco e levante, con raffiche localmente superiori agli 80-90km/h sullo Ionio e forti mareggiate sulle relative coste”.

Già oggi un nubifragio ha colpito Siracusa. Protezione civile e vigili del fuoco hanno effettuato decine di interventi su tutto il territorio per i numerosi allagamenti. Nella zona della Borgata, in via Calabria, evacuati cinque nuclei familiari dopo che l’acqua ha allagato le abitazioni al pianterreno. I residenti hanno trovato ospitalità da parenti e amici.

Nella zona ha ceduto anche un piccolo muretto: i detriti sono finiti in strada trasportati dall’acqua. Un 75enne è deceduto per infarto durante il maltempo e non è chiaro se l’uomo abbia avuto paura per l’acquazzone. Si trova invece ricoverato al pronto soccorso in condizioni non gravi un uomo rimasto folgorato mentre era in corso il nubifragio. In alcune vie cittadine l’acqua ha superato il livello delle portiere delle auto, soprattutto al villaggio Milano e nei pressi del Santuario della Madonna delle Lacrime dove molte auto sono rimaste in panne.