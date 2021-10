Sport, arte e mare: che domenica per i catanesi

CATANIA – La via Etnea da piazza Duomo al giardino Bellini e tutto il lungomare chiusi al traffico veicolare e pedonalizzati, pieni di catanesi e turisti in una soleggiata domenica mattina di ottobre; la giornata conclusiva dei campionati europei di canoa polo al porto, con cinquecento atleti in rappresentanza di 17 nazioni; il fiume di magliette bianche e la scritta “Corri Catania” diffuso per la città; ma anche la Catania della cultura, con le Vie dei tesori.

Una domenica speciale per Catania che come tutta la Sicilia ha salutato il rientro nella zona bianca e dunque senza più l’obbligo di mascherina all’aperto. Per il percorso delle Vie dei tesori dei principali beni culturali cittadini, il settecentesco Palazzo degli elefanti con il corridoio dei sindaci e i tesori di Sant’Agata, l’ufficio del primo cittadino e il salone Bellini, è tra quelli che suscitano la maggiore curiosità.

In tutta la città il fiume della Corri Catania, con il lungomare letteralmente invaso da quanti passeggiavano a piedi o in bici, da soli o con la famiglia, mentre qualcuno prendeva il sole o faceva il bagno a San Giovanni Li Cuti.

Il sindaco Salvo Pogliese ha confermato l’intenzione di rendere stabile l’allungamento della pedonalizzazione di via Etnea fino al Giardino Bellini, anche dopo la conclusione della manifestazione delle Vie dei tesori, nei pomeriggi di sabato e domenica, e ha annunciato che domenica 24 ottobre si svolgerà un’edizione di Lungomare Fest dedicata a Franco Battiato, per concludere nel segno del grande artista etneo a cui verrà intitolato il lungomare, l’edizione 2021 Summer Fest, che ha registrato centinaia di migliaia di presenze e rilevante qualità delle oltre duecento proposte artistiche offerte alla scelta di cittadini e turisti.