Controlli anti Covid, multe in 2 pub catanesi

CATANIA – Controlli dei carabinieri di Catania, con i colleghi del Nas e del Reggimento Sicilia, per garantire il corretto svolgimento della movida catanese e tutelare così la tranquillità dei residenti del centro storico. L’attività si è concentrata soprattutto nella zona di via Di Sangiuliano, con particolare riferimento ai locali pubblici.

In due pub i militari hanno riscontrato la mancata osservanza delle norme anticovid e hanno così proceduto al sanzionamento amministrativo del titolare e, in un caso, anche alla sospensione per due giorni dell’attività. Sono stati anche effettuati posti di controllo per garantire l’osservanza delle norme del Codice della strada. Elevate 7 multe, per un totale di quasi 7 mila euro, per infrazioni inerenti la guida con telefono, intralcio alla circolazione e mancato uso del casco.