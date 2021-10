Un uomo di 50 anni è rimasto ferito in una sparatoria avvenuta in tarda mattinata a Francofonte, nel Siracusano. La vittima è stata raggiunta all’altezza di un orecchio da un proiettile di pistola esploso dall’interno di un’auto. Sembra che l’agguato si sia consumato in un vicolo davanti al garage dell’uomo. Sul posto carabinieri, polizia e l’ambulanza del 118.