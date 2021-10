Solidarietà pure da Venezia: “Siamo con voi”

Tra i tanti messaggi di vicinanza arrivati nelle ultime ore ai catanesi, colpiti da un nubifragio storico, ce n’è uno un po’ diverso dagli altri. “Solidarietà alla comunità catanese, alla Sicilia, alla Calabria e a tutte le zone che in questo momento sono colpite da alluvioni e forte maltempo”: a scriverlo su Twitter è Luigi Brugnaro, il sindaco di Venezia, la città dell’acqua alta.

Catania oggi sente in particolar modo questo “gemellaggio”. “Venezia, in prima linea per il contrasto agli effetti dei cambiamenti climatici, è con voi”, conclude Brugnaro.