Il Catania chiede il rinvio

Il maltempo non molla Catania e i suoi effetti si avvertono anche sull’attività della squadra rossazzurra.

Il club etneo ha chiesto formalmente alla Lega Pro il rinvio della partita casalinga in programma domenica prossima al Massimino contro la Vibonese. Nella richiesta della società si fa riferimento al violento nubifragio che ha colpito la città di Catania e l’intera provincia etnea e alle previsioni meteorologiche riferite ai prossimi giorni.

Oggi è saltata a causa dell’allerta rossa la ripresa degli allenamenti a Torre del Grifo. “Il Calcio Catania – si legge in una nota – vive in queste ore con grande preoccupazione il dramma della città e dell’intera provincia, colpita dai lutti registrati a Gravina di Catania e Scordia, dalle devastazioni, dall’incessante maltempo e dalle emergenze che determinano necessarie chiusure e non permettono una stima completa dei danni. Alle famiglie delle vittime, sincere condoglianze”.