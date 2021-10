Siracusa: dentista no vax continuava a lavorare

SIRACUSA – Nell’ambito di controlli per la tutela della salute presso attività e settori ritenuti a maggior livello di rischio per possibili inosservanze sul rispetto dell’obbligo del green pass e sulle misure di prevenzione e contenimento del Covid-19, i carabinieri del Nas di Ragusa, in seguito a un controllo presso uno studio medico dentistico di Siracusa hanno denunciato l’odontoiatra titolare.

Il medico, malgrado fosse sospeso dall’Asp provinciale e dall’Ordine professionale di appartenenza, poiché non sottoposto alla prevista vaccinazione per il Covid, era intento a svolgere la propria attività medica.