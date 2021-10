Sicilia, c’è da passare la nottata

Apollo risale la Sicilia e resta osservato speciale. L’evoluzione del ciclone mediterraneo viene costantemente monitorata dalla protezione civile regionale. “La perturbazione ha colpito in piena la provincia aretusea, ma soprattutto le aree di Siracusa, Priolo, Melilli, Floridia e Augusta. Nelle ultime sei ore sono caduti oltre 120 millimetri di acqua e, addirittura, per alcuni fluviometri anche 150 millimetri. La perturbazione si sta spostando a Nord, ma non sappiamo in che modo colpirà e con quale intensità”, spiega il capo del Dipartimento regionale della Protezione civile, Salvo Cocina, facendo il punto sull’emergenza meteo nella parte orientale dell’isola”. “Nel Siracusano – spiega Cocina – c’è stata una situazione di allagamenti diffusi. A Pantanelli c’è un villaggio turistico isolato a causa della viabilità bloccata. Ci sono interruzioni sulla Catania-Siracusa e in diverse strade provinciali per allagamenti e in montagna per frane e caduta massi”.

E’ ancora allerta rossa su Calabria e Sicilia: nelle prossime ore la violenta ondata di maltempo che sta interessando l’area fare sentire ancora i suoi effetti, con piogge e temporali intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che integra ed estende quella diffusa ieri: dal tardo pomeriggio di oggi sono attese precipitazioni diffuse, che localmente saranno anche molto intense e accompagnate da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento, su Calabria centro meridionale e Sicilia orientale. Continueranno inoltre a imperversare venti fino a burrasca forte, con mareggiate lungo le coste esposte. Il Dipartimento ha dunque valutato per la giornata di oggi e quella di domani una allerta rossa sul settore ionico centrale della Calabria e sui settori orientali della Sicilia.

“Nelle prossime ore – spiega il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it – l’occhio del ciclone si muoverà verso nord andando a lambire le coste ioniche della Sicilia, con venti intorno al suo centro che soffiano a oltre 100 km/h. Scatenerà tutta la sua forza tra pomeriggio e sera con rovesci intensi sul Catanese e Siracusano dove non si escludono nuovi allagamenti e alluvioni lampo. Poi entro la notte saranno possibili forti piogge fin sulla bassa Calabria , in particolare sul Reggino e Catanzarese. Precipitazioni molto intense colpiranno anche il Messinese, con la possibilità pure di nubifragi. Domani si attende ancora maltempo su est Sicilia e bassa Calabria con fenomeni anche intensi e possibili nubifragi, ma con il passare delle ore andranno temporaneamente attenuandosi. Tra sera e notte il tempo però peggiorerà nuovamente sulla Sicilia occidentale a causa dell’ingresso di un fronte atlantico”.