Catania, un altro giorno di chiusure

A conclusione di una lunga riunione che si è svolta nel pomeriggio di oggi in prefettura per un’attenta valutazione del nuovo bollettino meteo codice rosso, il sindaco Salvo Pogliese ha emanato un’ordinanza di chiusura, per la giornata di sabato 30 ottobre, delle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, dei cimiteri, dei parchi e giardini, dei musei, delle attività commerciali nelle aree mercatali, nonché l’apertura posticipata delle attività commerciali dalle ore 14, a eccezione di quelle essenziali, delle farmacie e di quelle di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

“Le indicazioni riportate nell’allerta meteo pervenuto, evidenziano, infatti, ancora uno scenario di rischio e di vulnerabilità del territorio comunale e pertanto – si legge ancora nell’ordinanza del sindaco Pogliese – si rende opportuno e necessario stabilire specifiche misure cautelative idonee a garantire la sicurezza dei cittadini e degli operatori commerciali, nonché a rendere maggiormente praticabili le arterie urbane”.

a) chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado pubblici e privati ricadenti nel Comune di Catania; b) apertura posticipata delle attività commerciali a partire dalle ore 14 a eccezione di quelle essenziali, delle farmacie e di quelle di vendita e somministrazione di alimenti e bevande; c) divieto dello svolgimento di qualunque attività commerciale nelle aree mercatali all’aperto; d) chiusura degli impianti sportivi all’aperto; e) chiusura dei cimiteri comunali fatta eccezione per l’eventuale accoglimento delle salme; f) chiusura del Giardino Bellini e di tutti i parchi comunali; g) chiusura dei siti museali; h) ai cittadini di non transitare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamento; i) ai cittadini di stare lontano da alberi e strutture precarie e impianti pubblicitari; j) alle imprese di costruzione il controllo degli ancoraggi dei ponteggi, gru e oltre ogni struttura presente nei cantieri edili. Il sindaco raccomanda ancora prudenza ai cittadini e di muoversi da casa solo per ragioni di indifferibili necessità.

Anche hub e punti vaccinali territoriali dell’Asp resteranno chiusi domani mattina. Possibile, però, la riapertura già dal pomeriggio. Si deciderà nella tarda mattinata di domani sulla base delle indicazioni della Protezione civile. Resta quindi sospeso il servizio tamponi drive in sia a Catania sia ad Acireale e l’esecuzione di quelli di fine isolamento programmati per gli studenti in quarantena. La decisione è stata presa dal commissario per l’emergenza Covid, Pino Liberti, dopo un confronto con il direttore generale dell’Asp, Maurizio Lanza, e il direttore sanitario, Antonino Rapisarda. “Il momento impone prudenza – spiega Liberti – e ogni decisione va opportunamente ponderata, ma ci auguriamo di poter riaprire dalle ore 14 e riattivare tutti i servizi. Valuteremo nella tarda mattinata di domani, dopo un confronto con la Protezione civile”.