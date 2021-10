Catania, sequestri a raffica alla pescheria

CATANIA – Prodotti ittici sono stati sequestrati dalla sezione Polizia marittima della Capitaneria di porto e a carabinieri Cites di Catania durante un’operazione di controllo nello storico mercato della pescheria.

Sono stati sequestrati cinque esemplari di Anguilla Europea, specie in pericolo di estinzione: il venditore che non era in possesso di alcuna documentazione necessaria per la detenzione e la vendita ed è stato denunciato.

Gli esemplari, dichiarati dal servizio veterinario dell’Asp di Catania idonei per la reimmissione in natura, sono stati liberati nelle acque del fiume Simeto, all’interno della Riserva naturale orientata. Sequestrati cinque esemplari di pescespada sottomisura (spadotti) e comminate sanzioni per oltre 5mila euro al venditore.

In una strada secondaria della pescheria è stato trovato un carrello con prodotto ittico vario (saraghi, ombrine, pettini, tranci di pesce spada, acciughe) in stato di abbandono ed in cattivo stato di conservazione.

Il pescato dichiarato non idoneo al consumo umano dal personale dell’Asp è stato conferito al servizio smaltimento rifiuto per la successiva distruzione, mentre circa 15 chili di pesce verificato come commestibile è stato donato in beneficenza.