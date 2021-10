Rossazzurri e rosanero, solidarietà oltre i colori

Calciatori e dirigenti di Catania e Palermo si sono rimboccati le maniche per aiutare gli sfollati vittime del maltempo che ha colpito la Sicilia orientale. Ieri sera al palazzetto dello sport di piazza Spedini, si sono presentati i rossazzurri Luca Calapai, Mariano Izco, Andrea Russotto e Leon Sipos, accompagnati dal doppio ex Beppe Mascara. GUARDA LE FOTO

Da Palermo, accompagnati dell’inviato delle Iene Ismaele La Vardera, sono giunti in tuta rosanero i calciatori della prima squadra Ivan Marconi e Marco Perrotta, il capitano della Primavera Francesco Parisi e il collaboratore tecnico del settore giovanile, ed ex capitano del club, Mario Alberto Santana. Insieme hanno preso servizio alla mensa e preparato da mangiare, apparecchiato e sparecchiato per i senzatetto.

Ad accoglierli c’era pure il sindaco di Catania Salvo Pogliese. Al palazzetto dello sport che si trova a due passi dallo stadio Massimino sono stati proiettati due videomessaggi inviati dai presidenti dei due club rivali sul campo, ma uniti nella solidarietà Dario Mirri e Giovanni Ferraù. Domani sera il servizio realizzato dalle Iene si potrà seguire nel corso della puntata che andrà in onda su Italia Uno.