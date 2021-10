RIPOSTO (CATANIA) – Più di 2,7 chili di marijuana suddivisi in dosi pronte per lo spaccio sono state sequestrate dai carabinieri di Giarre insieme con 85 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga a Riposto dai carabinieri, che hanno denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio due fratelli di 20 e 30 anni e un 82enne, tutti di Riposto.

In casa dei due fratelli, con l’aiuto del fiuto di un cane antidroga, hanno trovato due bilancini di precisione, circa 20 grammi di marijuana già suddivisa in dosi, un terzo involucro con 12 grammi di cocaina e le chiavi di un garage limitrofo a quello dei due fratelli di proprietà dell’anziano, dove sono stati trovati alcuni contenitori di plastica contenenti marijuana e altre bustine già suddivise in singole dosi pronte per lo spaccio per un peso così complessivo di 2,7 chili, un involucro contenente cocaina per un peso totale di 73 grammi, un ulteriore bilancino di precisione e il necessario materiale per il confezionamento della droga.