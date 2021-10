Nuova allerta rossa in Sicilia, scuole chiuse a Catania

Scuole chiuse anche domani, martedì 26 ottobre, a Catania. In seguito alla nuova allerta rossa disposta dalla Protezione Civile, il sindaco di Catania Salvo Pogliese ha rinnovato l’ordinanza che prevede lo stop delle lezioni.

“Il perdurare delle cattive condizioni meteorologiche e l’estensione dell’allerta rossa alla giornata di domani, MARTEDÌ 26 OTTOBRE, mi inducono – spiega il sindaco – a reiterare l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nel territorio comunale. Le piogge ingenti, che stanno aumentando d’intensità in queste ore, e la quantità di acqua proveniente anche dai Comuni dell’hinterland gravano sulla nostra Città; la Protezione Civile lavora incessantemente dalla notte scorsa per fare fronte a numerose situazioni di emergenza e sono tantissime le richieste di intervento. Rinnovo l’invito a muoversi con i mezzi solo in caso di stretta necessità e ringrazio i cittadini che in queste ore stanno dimostrando un grande senso di responsabilità. Le notizie che provengono da altri Comuni, a volte tragiche, ci devono spingere a fare di tutto perché la popolazione comprenda la difficoltà per il nostro territorio nel fronteggiare eventi atmosferici così violenti e repentini. A questo post, al quale vi prego di dare massima diffusione per consentire a ciascuno di organizzarsi al meglio, seguirà, come sempre, un’ordinanza specifica e dettagliata”.

A ruota sono cominciati ad arrivare provvedimenti analoghi in molti comuni etnei, a cominciare da S. Agata Li Battiati, San Gregorio e Tremestieri Etneo.

Secondo la nuova allerta meteo della Protezione civile, sono previsti ancora venti di burrasca sulla Sicilia, specie sui settori ionici, dove saranno possibili mareggiate. Dalla serata di oggi, poi, ci saranno temporali sull’Isola, anche di forte intensità, con grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche. Per domani è allerta rossa sui versanti nord e orientale della Sicilia e su parte della Calabria. È inoltre allerta arancione sulle restanti zone della Sicilia e su altri settori della Calabria. Allerta gialla prevista su Abruzzo, Basilicata, Molise, su gran parte del Lazio e settori della Calabria.