Ragazzina sui binari

ACIREALE (CATANIA) – Gli agenti della polizia ferroviaria di Catania hanno salvato e poi riaffidato alla madre una ragazza di 14 anni che camminava sui binari nei pressi di Acireale. Inoltratasi in una galleria ferroviaria la ragazza è stata sfiorata da un treno in transito e, a quel punto, spaventata e tremante, si è seduta per terra, dov’è stata rintracciata dal personale ferroviario di un convoglio in servizio tra Catania e Taormina che procedeva a rilento dopo aver ricevuto la segnalazione di una persona sulla linea ferrata.

L’operazione ha avuto esito positivo grazie alla collaborazione tra Polfer, Rfi e Trenitalia che hanno lanciato l’allarme e posto in essere tutte le misure di sicurezza.

Il capotreno ha convinto la ragazza a salire sul treno e giunti a Catania, l’ha affidata agli agenti della Polfer che hanno rintracciato la madre.

Si è poi appreso che la giovane si era avventurata sui binari, dopo aver marinato la scuola, non sentendosi all’altezza delle aspettative dei genitori.