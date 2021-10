Messina in caduta libera

Continua la crisi del Messina. I giallorossi perdono la quarta partita di fila cedendo in casa per 3-1 alla matricola Monterosi.

La formazione di casa si rende pericolosa per prima con Adorante, fermato da una parata di Borghetto, ma va sotto poco dopo la mezz’ora, quando Costantino gira in porta di sinistro un appoggio arretrato di Polidori. Il pari della squadra di Sullo giunge in chiusura di primo tempo con un bel tocco al volo di Adorante su traversone di Fofana.

Lo stesso Adorante con un colpo di testa largo e Damian con un destro dalla lunga distanza respinto da Borghetto aprono una ripresa nella quale il Monterosi torna avanti con Polidori, freddo nel battere con un tocco sotto Lewandowski al termine di un contropiede nato da un errore di Fofana a centrocampo.

A chiudere i conti è un gol dell’ex Catania Mbende, che con un movimento da centravanti si fa luce in area e fredda Lewandowski con un preciso destro.

ACR MESSINA-MONTEROSI TUSCIA 1-3

Acr Messina (4-4-1-1): Lewandowski 5; Morelli 5, Mikulic 5 (35′ st Fantoni sv), Carillo 5, Sarzi Puttini 5 (35′ st Goncalves sv); Fazzi 5 (25′ st Russo 5), Fofana 5, Damian 5, Balde 5 (12′ st Milinkovic 5); Vukusic 5; Adorante 6.5. In panchina: Fusco, Fantoni, Rondinella, Konate, Marginean, Di Stefano, Busatto. Allenatore: Sullo 4.5

Monterosi (3-5-1-1): Borghetto 6.5; Piroli 7, Mbende 7.5, Rocchi 7; Verde 7, Franchini 6.5 (25′ st Parlati 6.5), Di Paolantonio 7, Adamo 6.5 (38′ st Buono sv), Cancellieri 7; Costantino 7.5 (42′ st Caon sv); Polidori 7.5. In panchina: Alia, Luciani, Angeli, Tonetto, Buglio, Sdaigui, Nasini, Ferri Marini. Allenatore: D’Antoni 7

Arbitro: Scatena di Avezzano 7.

Reti: 32′ pt Costantino, 42′ pt Adorante, 10′ st Polidori, 30′ st Mbende.

Note: circa 550 spettatori. Ammoniti: Balde, Fofana, Sarzi Puttini, Cancellieri, Di Paolantonio, Verde. Angoli: 5-5. Recupero: 2′; 8′.