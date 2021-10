Palermo, ladro arrestato due volte in otto ore

PALERMO – Un trentaduenne di Palermo, Rosario Militello, è stato arrestato due volte in otto ore dai carabinieri. Era stato sorpreso poco prima della mezzanotte nel seminterrato di un palazzo nella zona di corso Calatafimi, con attrezzi da falegnameria rubati da un box. La refurtiva è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

Accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, come disposto dall’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida, all’alba i militari lo hanno sorpreso fuori casa. Il gip di Palermo ha convalidato entrambi gli arresti applicando la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.