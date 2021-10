PALERMO – Sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della Rete fognaria a sistema separato in via Messina Marine. Questi lavori, che si svolgono nell’ambito del programma di interventi per la sistemazione della rete fognaria comunale, “rappresentano – commenta l’assessore Maria Prestigiacomo – un passo avanti nella direzione di dotare la citt√†, dal centro alle zone periferiche, di un sistema integrato di fognatura, collettamento e depurazione che consenta di ridurre fino ad azzerare l’inquinamento del mare dovuto agli scarichi e quindi evitare ulteriori sanzioni europee”