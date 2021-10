La Sicilia in zona bianca da sabato

La Sicilia torna in zona bianca. Il rientro avverrà da sabato prossimo, quindi con due giorni in anticipo. L’annuncio arriva dall’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, nel corso della presentazione in conferenza stampa del nuovo bollettino settimanale sull’andamento della pandemia nell’Isola.

La cabina di regia si esprimerà domani, il passaggio in zona bianca è stato anticipato alla Regione siciliana dalla cabina tecnica, oggi scade il 14° giorno che sancisce il rientro nei parametri.

“Il provvedimento di conversione della fascia di competenza – ha detto l’assessore – sarà immediato e si attende che produca i suoi effetti già da sabato, secondo quanto mi ha anticipato il ministro della salute Roberto Speranza. E’ un traguardo che non caricherei di alcun significato. Come non aveva valore politico il ritorno in giallo, non ha valore politico il ritorno in bianco.

L’epidemia ha vissuto dei picchi in Sicilia e di conseguenza sono state assunte delle decisioni da parte del governo della Regione, come avvenuto nel periodo estivo, con due obiettivi: favorire l’incremento della campagna vaccinale e circoscrivere la diffusione del virus che in Sicilia risulta meno letale rispetto alla media del Paese. L’indice di letalità è del 2,3% a fronte del 2,8% del dato medio nazionale.

Nell’ultima settimana abbiamo registrato il 18% di contagi in meno, con un calo di oltre 75% rispetto al picco di diffusione quando registrammo 7mila casi, e con un indice bassissimo di ospedalizzazione. Negli ultimi trenta giorni – ha aggiunto Razza – la campagna vaccinale è cresciuta molto. All’inizio la Sicilia era tra le regioni che vaccinavano di più, poi c’è stato un rallentamento. Abbiamo cercato di mettere in atto ogni attività di rafforzamento per rendere più facile l’adesione alla campagna per i cittadini e moltiplicato i centri di vaccinazione nei comuni con il minore numero di vaccinati. Ci sono ancora tre sacche di resistenza: le province di Messina, Siracusa e Catania. Faremo un ulteriore sforzo”.

Ecco cosa cambierà col passaggio di colore. Innanzitutto l’utilizzo delle mascherine: in zona bianca l’obbligo è limitato soltanto ai luoghi al chiuso o nelle zone all’aperto solo se particolarmente affollate. Per quanto riguarda bar e ristoranti, salta il limite dei quattro commensali al tavolo: si possono sedere al tavolo, negli spazi al chiuso, fino a sei persone, mentre all’aperto un numero non definito.