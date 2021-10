Nuovi casi Covid, Catania ancora prima

Sono 286 i nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 82 in meno in più rispetto a ieri. La Regione ha comunicato che tra i nuovi casi confermati comunicati in data odierna 5 sono relativi a giorni precedenti. L’Isola è al sesto posto tra le regioni italiane (al primo il Veneto con 446).

Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 15.441 test, ma la Regione in una nota specifica che 531 tamponi molecolari sono di giorni precedenti. Il tasso di positività scende dal 2,5% all’1,8%. Sette i decessi (anche questi relativi a giorni precedenti), 403 i guariti. Negli ospedali sono ricoverate 314 persone (+2), delle quali 48 nelle terapie intensive (-1).

Questa la suddivisione dei nuovi contagiati per provincia: 116 a Catania, 46 a Siracusa, 42 a Palermo, 30 a Enna, 25 ad Agrigento, 10 a Messina, 7 a Ragusa, 6 a Caltanissetta, 4 a Trapani.

In tutta Italia sono 3.794 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 3.702). Sono invece 36 le vittime in un giorno (ieri 33). I tamponi molecolari e antigenici effettuati sono 574.671 (ieri erano stati 485.613). Il tasso di positività è allo 0,66%, in calo rispetto allo 0,7% di ieri.

Sono 356 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid, uno in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite: il dato resta dunque stabile per il secondo giorno consecutivo. Gli ingressi giornalieri sono 22. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 2.439, rispetto a ieri sono 25 in meno.

Gli attualmente positivi al Covid in Italia sono 73.750, in aumento di 82 unità nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia i casi sono 4.729.678, i morti 131.724. I dimessi e i guariti sono invece 4.524.204, con un incremento di 3.673 rispetto a ieri.