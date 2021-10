Operaio morto schiacciato da new jersey: 4 indagati

MESSINA – Per la morte di Salvatore Ada, l’operaio deceduto lo scorso 12 ottobre nell’incidente avvenuto al magazzino di stoccaggio dei cantieri del viadotto Ritiro, la procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati quattro persone: Paolo Toto, rappresentante della società che ha in affidamento i lavori, la stessa società appaltatrice, l’ingegnere Dan Alpen e il geometra Natale Bommara, rispettivamente direttore e responsabile del cantiere. L’autopsia sul corpo dell’operaio è fissata per lunedì prossimo. L’uomo è rimasto schiacciato da un new jersey durante le operazioni di carico su un camion.