Ladri nel minimarket: due arresti a Caltagirone

CALTAGIRONE (CATANIA) – La scorsa notte agenti del commissariato di Caltagirone hanno arrestato due pregiudicati per il furto in un negozio di generi alimentari del centro.

La Volante giunta sul posto ha notato un grosso foro nella vetrata di ingresso del negozio, gli agenti sono entrati e hanno sorpreso i due ladri mentre stavano forzando il registratore di cassa e li hanno fermati. Entrambi sono stati immediatamente riconosciuti, trattandosi di soggetti con precedenti e più volte sottoposti a misure di prevenzione e restrittive. Durante le fasi dell’arresto, uno dei due era riuscito a sfuggire ai poliziotti, ma è stato catturato poco dopo.

Uno dei due arrestati è stato trovato in possesso di 1.364 euro in banconote di vario taglio e di un paio di forbici in acciaio, utilizzate per forzare il registratore di cassa. Il pm di turno ha disposto il loro immediato collocamento nella casa circondariale locale.