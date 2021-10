La ruota di Catania è un flop: verrà smontata

CATANIA – Sarà smontata in anticipo la ruota panoramica di Catania, inaugurata il 12 agosto scorso nel piazzale Raffaello Sanzio. A determinare la decisione è stata la scarsa affluenza in questi mesi. Un insuccesso che secondo l’azienda proprietaria è collegato alla posizione poco felice.

“Un’occasione sprecata, come lo stesso co-titolare Ivan Montenero ha pubblicamente dichiarato – dice il consigliere del IV municipio Mirko Giacone -, affermando come la Blue Sky Weel, poteva essere un valore aggiunto per una grande città come Catania. Meritava una location migliore, rispetto a un parcheggio , con nulla intorno se non la visione di palazzi”.