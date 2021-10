PALERMO – Dopo una pausa dei lavori durata qualche minuto per capire se stesse arrivando in aula il presidente della Regione, Nello Musumeci, la vice presidente dell’Ars, Angela Foti, ha riaperto la seduta rinviandola subito dopo a martedì della prossima settimana, alle 16: “Non c’è la disponibilità nel governo a venire in aula”, ha detto prima di chiudere la seduta parlamentare.