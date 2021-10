Green pass, aumentano i siciliani in malattia

Continuano ad aumentare i certificati di malattia presentati dai lavoratori siciliani da quando è stato introdotto l’obbligo del green pass sia nel settore pubblico sia in quello privato.

I dati arrivano dall’Inps: se l’8 ottobre erano stati 5.150, già il 15 (data di partenza del provvedimento) sono diventati 6.437. Lunedì 11 ottobre le richieste di certificati medici per malattia sono state 10.136, ieri, il primo lunedì dopo l’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde sul Covid, sono state 12.007: 1.871 in più. Ieri su 12.007 richieste di certificati medici per malattia 5.312 vengono da dipendenti pubblici, 5.977 da quelli privati e 718 da altri settori.