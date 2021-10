Francofonte, appicca incendio a due auto

FRANCOFONTE (SIRACUSA) – I carabinieri di Francofonte hanno arrestato un 49enne per l’incendio di due auto parcheggiate in centro. I militari, grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza installati nelle vie del centro, hanno individuato il responsabile, già noto agli investigatori per i suoi trascorsi giudiziari. Il 49enne, seppur sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali con permanenza in casa nelle ore notturne, ha appiccato il fuoco alle due macchine cospargendole di liquido infiammabile.



Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco che hanno confermato la natura dolosa degli eventi.

Il magistrato di sorveglianza di Siracusa ha disposto per il 49enne l’accompagnamento nel carcere di Brucoli.