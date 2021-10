Mistretta, abusi sessuali su ragazze con deficit cognitivi

MISTRETTA (MESSINA) – I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari a Mistretta nei confronti di un giovane di Nicosia accusato di violenza sessuale nei confronti di due ragazze, di cui una minorenne, entrambe affette da deficit cognitivo. L’indagine scaturisce dalla segnalazione da parte di un dirigente di un istituto scolastico che ha riferito ai militari di avere sospetti che una sua alunna fosse stata vittima di abusi sessuali.

I carabinieri hanno accertato che il giovane aveva attirato, con l’inganno, la minore nella propria auto e, condotta in un luogo appartato, e ne aveva abusato sessualmente. Inoltre durante le indagini è emerso che il giovane aveva abusato di una seconda ragazza con le stesse modalità. Per timore, gli episodi di violenza sessuale non erano stati raccontati dalle vittime alle rispettive famiglie.