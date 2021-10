Dramma pure per gli animali: 100 salvataggi

Sono momenti critici anche per gli animali presenti nei territori colpiti duramente dall’ondata di maltempo in Sicilia in queste ore. I volontari dell’Ente nazionale protezione animali hanno recuperato e messo in sicurezza oltre 100 tra cani e gatti in pericolo, tra cui diversi cuccioli, nella provincia di Catania e Siracusa.

“Ma migliaia di randagi sono ancora in balia delle intemperie”, dice l’associazione. Nelle zone di Acireale, San Gregorio, Zafferana e Milo Enpa sta supportando i volontari del territorio inviando mangime, cuccette, casette per cani e gatti, coperte e pile ma anche materiali per sistemare tettoie e recinzioni, fondamentali per tenere gli animali al sicuro e riparati.

“Sono moltissime, purtroppo, le colonie e i rifugi colpiti che hanno subito danni a causa del maltempo ed è una lotta contro il tempo per recuperarli. A Catania i volontari sono riusciti a salvare una mamma e la sua cucciolata appena nata finiti nell’acqua, una situazione che con pochi minuti in più sarebbe degenerata. Cerchiamo di fare tutto il possibile – affermano Stefania e Viviana, volontarie Enpa – ma dalle nostre parti il territorio è pieno di randagi, alcuni riescono a trovare riparo ma in tanti non ce l’hanno fatta. Uscendo per fare i recuperi ho incontrato tanti cani morti e tantissimi uccelli a terra. Abbiamo recuperato numerose cucciolate e le abbiamo portate al sicuro, in posti al riparo. Siamo riuscite a salvare anche dei maremmani che erano completamente zuppi, spaventati e feriti. Anche le colonie dei gatti sono molto provate. In alcuni casi è rimasto davvero poco. Abbiamo portato i felini all’asciutto e li terremo al sicuro fin quando non sarà passato tutto”.

“Ieri – racconta Daniela, volontaria Enpa – a Floridia hanno smosso mari e monti per mettere al riparo 3 cani su un terrazzo. Per fortuna li hanno fatti entrare. Siamo riuscite anche a mettere in salvo anche 8 cani di un pastore che oggi se la sarebbero vista molto brutta. Le strade ormai sono impraticabili”.

“Il lavoro che i nostri volontari stanno facendo in queste ore – afferma Carla Rocchi, presidente Enpa – è formidabile. Ci arrivano da Siracusa in queste ultime ore notizie molto preoccupanti, speriamo di riuscire ad intervenire per salvare più vite possibile”.