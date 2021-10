Dopo sette mesi ritorna l’ora solare

Torna questa notte, fra sabato 30 e domenica 31 ottobre, l’ora solare. Il cambio avverrà alle 3 del mattino quando le lancette dell’orologio dovranno essere riportate indietro di 60 minuti.

Nei 7 mesi di ora legale il sistema elettrico italiano ha beneficiato di minori consumi per 450 milioni di kWh, pari al valore di fabbisogno medio annuo di circa 170 mila famiglie, con un conseguente risparmio economico di circa 105 milioni di euro.

Ricadute positive anche in termini di sostenibilità ambientale: il minor consumo elettrico ha consentito al Paese di evitare emissioni di CO2 in atmosfera per circa 215 mila tonnellate.