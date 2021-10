Divano letto si chiude, 13enne muore intrappolato

ASTI – Il divano si è richiuso sopra di lui, mentre dormiva e lo ha ucciso. E’ così che un tredicenne è morto ad Asti, incastrato in quel letto a scomparsa che avrebbe dovuto garantirgli un sonno sicuro. Di origini senegalesi, il ragazzino era solo in casa, i genitori in Senegal da dove stavano per rientrare.

Quando il cugino lo ha trovato imprigionato in quella trappola era tardi per salvarlo. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente per dare una spiegazione alla tragedia. Forse una molla difettosa, forse un errore nell’aprire e nel bloccare il divano letto, “di quelli con le reti che si richiudono come tagliole”, spiegano i carabinieri, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco e con i sanitari del 118 nell’appartamento di via Zangrandi, non lontano dal centro. Ed ora nel condominio i vicini di casa si disperano per quel tredicenne benvoluto da tutti che frequentava la terza media.

A dare l’allarme il cugino, a cui il ragazzo era stato affidato, appena rientrato a casa da fare un po’ di spesa. Quando ha aperto la porta si è subito reso conto che qualcosa non andava bene, troppo irreale il silenzio calato tra le mura che fino a poco prima avevano ospitato le risate del giovane.

“Aiuto, vi prego aiutatemi”, le grida che hanno fatto scattare la chiamata al 112. I soccorsi sono stati immediati, ma per il tredicenne non c’è stato nulla da fare: “Il divano letto si è trasformato nella sua tomba”, dice un vicino senza riuscire a nascondere le lacrime. “E’ una tragedia assurda, incomprensibile, non si può morire a tredici anni – aggiunge – non si può morire così…”.