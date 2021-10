CATANIA – L’Università di Catania ha pubblicato il nuovo bando di concorso per l’accesso ai corsi di dottorato di ricerca con 94 nuove borse di studio finanziate con fondi Pon Ricerca e Innovazione.

Il Mur, grazie a nuove risorse per percorsi di dottorato di ricerca attivi e accreditati nell’ambito del XXXVII ciclo e per programmi di dottorato nazionale – oltre 50 milioni di euro per tematiche dell’innovazione e 180 milioni di euro per tematiche green – ha assegnato all’università di Catania fondi per 94 borse aggiuntive.