Catania pattugliata di sera: “Green pass, prego”

CATANIA – I carabinieri, la guardia di finanza e la polizia locale di Catania hanno effettuato un servizio di controllo nella zona compresa tra piazza Sciuti, via Gemellaro, via Santa Filomena e vie adiacenti, per verificare il rispetto della normativa anti Covid.

Le pattuglie hanno verificato a campione il possesso del green pass da parte dei clienti dei numerosi locali. Sotto esame anche gli esercenti: il titolare di un ristorante in via Gemmellaro è stato multato per occupazione abusiva occupazione di suolo pubblico.