Catania, parcheggio selvaggio in piazza Falcone

Piazza Falcone nuovamente in mano al posteggio selvaggio e ai parcheggiatori abusivi. La denuncia arriva sulla pagina Facebook Lungomare Liberato.

“Questa la situazione ieri sera – si legge sul post di Facebook -. Riusciamo addirittura ad avere parcheggi dove ci guadagna la criminalità in una piazza dedicata al famoso giudice ucciso dalla mafia. Quello che accade in questa città ha dell’incredibile. Chiediamo che l’amministrazione comunale agisca al più presto sbarrando nuovamente la piazza proprio come lo era solo poco tempo fa”.

