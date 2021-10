CATANIA – Fumatori o ex fumatori da non più di dieci anni tra i 50 e i 75 anni di età e con una storia di tabagismo con più di 15-20 sigarette al giorno per 25-30 anni potranno richiedere a Catania una tac del torace a bassa dose e senza mezzo di contrasto. L’esame della durata di pochi minuti, verrà effettuato gratuitamente allo scopo di prevenire il tumore al polmone e verificare la presenza di alterazioni polmonari associate al fumo, come ad esempio noduli, enfisema e calcificazioni delle arterie coronarie. Ad offrirlo è l’Azienda Policlinico-San Marco. L’innovativo progetto di screening prenderà il via entro il mese di ottobre.