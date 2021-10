Catania, ne mancano 7

Sono ben sette gli indisponibili in casa Catania per il posticipo in trasferta contro il Picerno, in programma lunedì alle 15.

L’allenatore Luciano Mularoni, che rimpiazzerà in panchina lo squalificato Francesco Baldini, dovrà fare a meno di Russini, fermato per un turno dal giudice sportivo, dei convalescenti Bianco e Ceccarelli, dell’influenzato Albertini e di Frisenna, Stancampiano e Zanchi, tutti alle prese con infortuni da valutare. Si torna al 4-3-3 con ritocchi in tutti i reparti.

Questi i 24 rossazzurri in ritiro pre gara in Basilicata. Portieri: 32 Francesco Borriello, 22 Giorgio Coriolano, 1 Andrea Sala. Difensori: 26 Luca Calapai, 3 Claiton Dos Santos Machado, 6 Luca Ercolani, 18 Juan Cruz Monteagudo, 2 Salvatore Simone Pino, 19 Giovanni Pinto, 21 Paolo Ropolo. Centrocampisti: 10 Kevin Biondi, 23 Riccardo Cataldi, 15 Jean Freddi Pascal Greco, 13 Mariano Julio Izco, 4 Luis Alberto Maldonado Morocho, 5 Alessandro Provenzano, 8 Giacomo Rosaia. Attaccanti: 24 Luca Moro, 14 Antonio Piccolo, 7 Andrea Russotto, 25 Leon Sipos.