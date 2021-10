CATANIA – Il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, sarà il 6 ottobre alle 15 ad Adrano, a sostegno del candidato di coalizione Vincenzo Calambrogio, alle 17 a Ramacca per sostenere la candidata del M5s Teresa Corallo, alle 18 a Grammichele per un evento con il sindaco uscente del M5s Giuseppe Purpora e alle 20 a Caltagirone per il candidato di coalizione Fabio Roccuzzo. Il 7 ottobre alle 11 sarà a Misterbianco a sostegno di Massimo La Piana. Conte sarà accompagnato dai portavoce del Movimento nell’Isola.