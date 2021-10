Agricoltori in ginocchio: “C’è chi ha perso tutto”

Il maltempo che imperversa sulla Sicilia orientale sta mettendo in ginocchio l’agricoltura. L’allarme arriva da Coldiretti, che prosegue il monitoraggio nella parte più colpita dell’Isola: “Nelle ultime ore, soprattutto nel Siracusano, l’acqua ha continuato a provocare danni alle aziende agricole. Molte le strutture danneggiate e in tante non si può accedere”.

“C’è chi ha perso tutto l’investimento per i nuovi impianti di agrumeti – sottolinea Coldiretti – letteralmente spazzati via gli impianti di irrigazione così come gli ortaggi completamente annegati. Impossibile entrare nei campi preposti per la semina in quanto sono trasformati in laghi e in molti con squadre di operai stanno cercando di liberare le strade dai detriti. Negli ultimi giorni di maltempo, sulla base dei dati dell’European Severe Weather Database si sono abbattute sull’Isola e in Calabria ben venti bombe d’acqua peggiorando anche lo stato delle arterie viarie, dove si creano voragini sempre più pericolose per l’incolumità”.