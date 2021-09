Tv Reload, il futuro passa da qui

CATANIA – Antenna Sicilia e Media Company, di cui la storica emittente catanese fa parte, sono una realtà in profondo rinnovamento e attraverso il progetto “TV Reload” puntano sui più brillanti e motivati studenti dell’Università di Catania per dar vita a un percorso di formazione sul campo per aspiranti redattori, tecnici, scenografi, social media manager che abbiano voglia di mettersi in gioco attraverso un tirocinio.

A giorni sarà pubblicato un avviso di selezione dei tirocinanti, i cui profili spazieranno dall’ambito umanistico a quello scientifico-tecnologico, dall’ambito economico a quello tecnico-creativo, ma c’è già molto interesse per questa opportunità che è stata illustrata questa mattina nell’aula magna del Palazzo centrale dell’Ateneo. Chiunque sia interessato può già avanzare la propria candidatura tramite l’indirizzo mail selezione.collaboratori@ngmail.it

“E’ un progetto aperto a laureandi e laureati – ha esordito la prorettrice Vania Patanè – perfettamente nel solco delle attività di formazione e placement dell’ateneo, attraverso le quali i nostri studenti possono sperimentarsi in contesti lavorativi in grado di intercettare le loro aspirazioni e competenze. Auspichiamo che molti di loro accettino di scommettersi e di crederci fino in fondo”.

Per Angela Ciancio, editrice di Antenna Sicilia, questo è il momento giusto per “innestare forze nuove nel gruppo che annovera, oltre all’emittente nata nel 1979, anche Telecolor, Radio Telecolor, Lasiciliaweb e Publipiù, investendo risorse e allargando i propri confini. E’ una grande iniziativa di rinnovamento trasversale che parte da molto lontano”.

“Punteremo molto sulla qualità dell’informazione – ha aggiunto Michele Cucuzza, storico volto Rai e prossimo ‘anchor man’ della ‘nuova’ Antenna Sicilia – ai giovani che vorranno cimentarsi con noi chiediamo velocità, energia, essenzialità e lucidità, caratteristiche essenziali per chiunque voglia sperimentarsi oggi nel mondo delle news”.

Sono intervenuti il presidente di Media Company Giuseppe Coco, il direttore del sito

lasiciliaweb.it Alberto Cigalini e l’autore televisivo Dario Baudini. Quest’ultimo ha sottolineato che “il progetto TV Reload punta a far conoscere la grammatica della comunicazione, a selezionare le notizie e a creare l’agenda delle informazioni, per formare giovani giornalisti, tecnici di ripresa e di montaggio, grafici, editor e redattori in grado di diventare qualcuno”. Il direttore Cigalini ha sottolineato infine l’esigenza di dare qualità e credibilità all’informazione, anche per la valenza sociale ed etica insita alla professione giornalistica: “Noi vogliamo dare una visione fresca e giovane del giornalismo, mettendo insieme, grazie alle vostre competenze, i diversi sistemi della comunicazione”.