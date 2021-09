SIRACUSA – Manifestazione contro la violenza sui camici bianchi, questa mattina, organizzata dall’Ordine provinciale dei Medici dopo le delle recenti aggressioni ai sanitari impegnati in prima linea a gestire urgenze ed emergenze nei presidi ospedalieri e nelle guardie mediche. I medici si sono dati appuntamento sul sagrato del Duomo, in Ortigia, dove sono stati protagonisti di uno scenografico sit-in, durante il quale hanno indossato i loro camici, sui quali hanno apposto l’impronta di una mano rossa per esortare uno “stop alla violenza” nei confronti della loro categoria professionale, per poi liberare in cielo dei simbolici palloncini bianchi a forma di cuori incerottati.