Bambini positivi in una casa per minori

SERRADIFALCO (CALTANISSETTA) – Sono 3 su 11 le suore non vaccinate della casa alloggio per minori di Serradifalco che registra al momento 25 positivi. Una delle tre non vaccinate, una suora quarantenne, è stata ricoverata con una polmonite da Covid nel reparto di Malattie Infettive a Caltanissetta. Delle altre 8 alcune sono vaccinate con una sola dose.

Ricoverata anche una bimba della casa alloggio, di appena 3 mesi, che è stata trasferita in ambulanza dal Sant’Elia all’ospedale pediatrico “Di Cristina” di Palermo. Dei 25 positivi, ben 18 sono bimbi ospiti della casa. Intanto ha preso il via questa mattina a Caltanissetta la campagna di vaccini di prossimità al mercatino settimanale.

L’iniziativa vede impegnate l’Asp di Caltanissetta, la Croce Rossa Italiana e l’amministrazione comunale al fine di incrementare le vaccinazioni. Una ventina in tutto i cittadini che hanno ricevuto la prima dose e molti altri hanno chiesto informazioni relativamente alla vaccinazione. L’iniziativa si ripeterà in altri punti della città.

“La situazione, rapportandomi con l’Asp, è comunque sotto controllo – dice il sindaco Leonardo Burgio -. C’è una costante verifica dello stato di salute delle suore e dei bimbi da parte dell’Asp, il tutto in una struttura all’interno di una comunità, quella di Serradifalco, che conta solo 7 contagiati in via di guarigione. La comunità di Serradifalco ha già superato il 70% dei vaccinati con doppia dose, l’8% della popolazione è minore di 12 anni. Manca all’appello un 22% della popolazione”.