Riaprono i cantieri sull’A18, ritorna l’incubo code

Ancora lavori sull’A18, nuovi restringimenti e inevitabili disagi per quanti percorrono la Messina-Catania. Inizia una settimana calda sul fronte della viabilità con la riapertura di alcuni cantieri, rimasti in stand by nel periodo estivo.

Da domani, in prossimità di Giarre, in direzione di marcia Catania, riprendono i lavori sui viadotti “Tagliaborse I, II e III” per la realizzazione delle nuove barriere laterali e per la messa in sicurezza dello spartitraffico centrale.

Da diversi giorni sono in corso lavori propedeutici con la posa delle barriere new jersey che dovranno delimitare il passaggio dei mezzi e la tinteggiatura in giallo della sede stradale che delimita l’area di cantiere. Sono già stati collocati i cartelli che indicano il restringimento della carreggiata che, prima della sospensione estiva dei lavori, avevano creato code chilometriche e malumori, tanto da indurre il Cas a rinviare gli interventi di un mese.

E un altro restringimento di carreggiata si segnala tra Giardini e Fiumefreddo, in questo caso per il tamponamento tra due mezzi pesanti avvenuto sabato scorso in territorio di Calatabiano e che richiede qualche giorno di tempo per la messa in sicurezza del tratto interessato dall’incidente.