PALERMO – Se ne parla da giorni ma adesso è ufficiale il passaggio del deputato nazionale di Italia viva, Francesco Scoma, alla Lega. Lo rende noto il segretario regionale siciliano del partito di Salvini, Nino Minardo: “Nel dare il mio benvenuto all’onorevole Francesco Scoma nella Lega voglio rimarcare la linea del nostro partito di aprire le porte a donne e uomini capaci e volenterosi che condividano le nostre battaglie di buonsenso”, dice in una nota.

“L’adesione di Francesco, a cui mi legano anche una profonda amicizia e l’avere condiviso parecchie iniziative politiche in passato, è l’ennesima riprova di come questa linea in Sicilia si stia rivelando assolutamente vincente”, aggiunge Minardo. Scoma, eletto alla Camera con Forza Italia, nel maggio 2020 era passato a Italia Viva.