Omicidio Pace ad Avola, condannati due fratelli

SIRACUSA – La Corte di Assise di Siracusa ha condannato all’ergastolo Salvatore Caruso, 26 anni, e a 16 anni e 4 mesi il fratello Corrado, 23, per l’omicidio di Andrea Pace, 25 anni, avvenuto nel giugno del 2019 ad Avola, nel Siracusano.

Per l’accusa Salvatore avrebbe materialmente sparato, mentre Corrado lo avrebbe accompagnato sotto casa della vittima a bordo di uno scooter. Secondo la Procura i motivi del gesto sono da ricondurre a una lite in un pub, avvenuta nelle ore precedenti al delitto, per vicende di gelosia.