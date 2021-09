Catania, agenti contro questore: “Ci demotiva”

CATANIA – Il Coisp, sindacato di polizia maggiormente rappresentativo, critica apertamente il questore di Catania, Vito Calvino, insediatosi nel maggio scorso. “Di recente gli abbiamo indirizzato numerose richieste sindacali – spiega la sigla – a tutela della categoria della polizia, della sicurezza della città di Catania e del rispetto della normativa volta a prevenire il rischio di contagio da Covid; ma il questore non ha dato alcuna risposta e non ha incontrato la segreteria provinciale, sottraendosi in tal modo a ogni forma di dialogo, creando un serio malcontento in seno al Coisp e demotivando il personale della polizia”.

Il sindacato segnala alcune criticità che riguardano la gestione delle volanti, “a cui, come noto, è assegnata la delicatissima funzione del controllo del territorio e della sicurezza dei cittadini. Le pattuglie, anche più di una contemporaneamente, anziché vigilare la zona di competenza, vengono impiegate in servizi di vigilanza fissa; ciò in chiaro contrasto con le circolari del dipartimento; tale impiego denota chiaramente una inadeguata attenzione nei riguardi della sicurezza locale e degli stessi operatori di polizia che, in caso di richiesta di ausilio su strada (come spesso accade), hanno poche pattuglie a disposizione”.

Si verifica anche, spiega il Coisp, “che la volante dedicata al controllo del territorio viene distolta dalla funzione di prevenzione per provvedere invece all’approvvigionamento dei pasti da somministrare alle persone fermate o in stato di arresto; anche tale circostanza è sintomo di disorganizzazione, in quanto è vero che bisogna farlo, ma il compito tocca a personale dedicato, non alle volanti”.

A ciò si aggiungono i cosiddetti codici rossi: “Tali interventi, importantissimi in quanto volti a tutelare le vittime vulnerabili, comportano spesso un impiego di 2-3 equipaggi per ore e ore. Anche in questo caso viene sguarnita la vigilanza del territorio catanese: bisogna trovare una valida alternativa volta a garantire il rispetto delle procedure legate ai codici rossi”.

Non è finita qui. “In una città come Catania – dice il sindacato – l’ufficio denunce della polizia è chiuso nelle fasce orarie serali e notturne, quindi si verifica un disservizio in danno dei cittadini e, chiaramente, in caso di denunce indifferibili, è sempre il personale delle volanti che deve sospendere la funzione di pronto intervento e ricevere la denuncia. Si verifica anche che, per motivi vari, i poliziotti in servizio alle Volanti rimangono in ufficio per mancanza di autovetture disponibili”.

E ancora succede che “i fermati (non arrestati) vengono collocati in stanze non idonee e, se stanchi, non hanno un luogo dove dormire, limitandosi ad avere a disposizione un sacco a pelo (già usato e poggiato per terra) dove riposare. In tali stanze il livello di igiene è scarso e tutto ciò è stato segnalato già da tempo al questore Calvino, richiedendogli di intervenire immediatamente poiché i poliziotti, che non vogliono assistere a simili scenari, in autonomia cercano di rendere detti luoghi più confortevoli dando conforto a molte persone presenti”.

Infine il Coisp ha cercato un confronto con Calvino “anche per discutere sulle procedure volte a tutelare il personale dal rischio di contagio da Covid. Ancora nulla”.