In Sicilia un matrimonio Mon-reale

Nozze reali questa mattina nel Duomo di Monreale. Sotto il mosaico arabo normanno del Cristo pantocratore si sono sposati uno degli ultimi eredi dei Borbone delle Due Sicilie, il principe Don Jaime, Duca di Noto, primogenito dei duchi di Calabria, con lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune, figlia minore di Lord James Randolph Lindesay-Bethune, XVI Conte di Lindsay, XVI Lord Parbroath, XXV Lord Lindsay of the Byres, XV Lord Kilburnie, Kingsburn and Drumry e di Lady Diana Mary Chamberlayne-Macdonald contessa di Lindsay.

Le nozze sono state celebrate dal cardinale Gerhard Ludwig Müller. Dopo la celebrazione gli sposi, che hanno ricevuto gli auguri del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, hanno tenuto un ricevimento al palazzo Reale di Palermo.