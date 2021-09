MISTERBIANCO (CATANIA) – “Riparto da dove siamo stati costretti a lasciare, siamo qui per riprendere il governo di Misterbianco che, in questi anni è stato male amministrato. Mi candido in primo luogo per difendere l’onore della mia città umiliata ingiustamente ma anche, e soprattutto, per portare a termine il mio programma avviato nel 2017”. Queste le parole di Nino Di Guardo nel corso della conferenza stampa di presentazione della sua candidatura alla carica di sindaco, sostenuta oltre che dal Partito democratico da 5 liste civiche.

Realizzare un asilo nido in ogni frazione, approvazione del piano regolare generale, costruire nuovi parcheggi e il canale di gronda per la raccolta delle acque piovane in particolare nella zona commerciale: sono questi alcuni dei punti del programma annunciati nel corso della conferenza stampa.