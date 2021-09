Lite per il cane, accoltella il vicino

CAMPOROTONDO ETNEO (CATANIA) – I carabinieri di Camporotondo Etneo hanno arrestato un 49enne per tentato omicidio. Intorno alle nove del mattino la pattuglia era impegnata in un servizio di perlustrazione quando un cittadino, con voce concitata, ha avvertito la centrale operativa informando che in via Etna stava per consumarsi una tragedia perché un uomo, armato di due grossi coltelli, stava colpendo un suo vicino di casa.

L’equipaggio si è precipitato sul posto trovando effettivamente un 26enne, seduto sul ciglio della strada e grondante sangue dal viso e dall’addome, che ha loro riferito di essere stato aggredito da un vicino di casa, immediatamente bloccato.

L’aggressore, dopo la sua ammissione, ha condotto i carabinieri nella sua casa indicando sotto il lavello della cucina il luogo dove aveva nascosto i due coltelli da cucina di 30 centimetri, che poco prima aveva utilizzato nella lite. Il 26enne è stato portato al pronto soccorso del Policlinico di Catania.

I contrasti tra i due sono nati soprattutto dai fastidi provocati dal cane. Il 26enne stava discutendo con la moglie del vicino, che dal balcone inveiva contro il giovane proprietario dell’animale. A dar man forte alla donna è arrivato il marito che, armatosi dei due coltelli, ha raggiunto il 26enne e lo ha colpito. Il ragazzo è riuscito a salvarsi grazie al provvidenziale intervento dell’altro inquilino presente che, coraggiosamente, è riuscito a bloccare l’aggressore prima che potesse infliggere ferite ancora più gravi.