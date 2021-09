Nelle Eolie la stagione turistica va avanti, ma da metà settembre sono state dimezzate le corse degli aliscafi da e per le sette isole dell’arcipelago. E così accade che i turisti arrivati a Milazzo spesso non trovano posto sugli aliscafi di linea. Anche negli scorsi anni si era verificata una situazione simile. Le quattro Amministrazioni comunali di Lipari, Malfa, Santa Marina e Leni, la Federalberghi, gli operatori turistici chiedono alla Regione di spostare almeno a fine settembre il nuovo calendario dei collegamenti. Per questa stagione l’assessore regionale dei Trasporti, Marco Falcone, ha stabilito una proroga di alcuni giorni, scaduta il 15 settembre. La ristoratrice Dominga Monte, delegata provinciale della Confesercenti, dice: “Pensavamo di chiudere come sempre la nostra attività a fine settembre, invece per le richieste che abbiamo andremo avanti fino a ottobre e forse anche a novembre. Ma non è normale che già vi sia in atto il calendario invernale”.